Стало известно, кто получит мандат депутата Кастюкевича в Госдуме
Турчак: Глава центрисполкома "Единой России" Сидякин заменит Кастюкевича в ГД
Александр Сидякин. Обложка © Сайт "Единой России"
Глава центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин заменит в Госдуме ушедшего в Совфед Игоря Кастюкевича. Об этом сообщил секретарь Генсовета единороссов Андрей Турчак.
"Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы, освободившийся после перехода в Совет Федерации нашего коллеги Игоря Кастюкевича", — написал Турчак в телеграм-канале, отметив, что Сидякин продолжит руководить исполкомом партии.
По словам Турчака, Сидякин является "проверенным бойцом". С первых дней СВО он участвовал в разворачивании гуманитарной миссии "Единой России" в новых регионах. Также руководитель центрального исполкома партии регулярно доставляет на передовую помощь российским войскам, которую единороссы собирают в регионах при поддержке фонда "Наша правда".
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