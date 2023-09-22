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Регион
Опубликовано 22 сентября 2023, 16:52

Стало известно, кто получит мандат депутата Кастюкевича в Госдуме

Турчак: Глава центрисполкома "Единой России" Сидякин заменит Кастюкевича в ГД

Александр Сидякин. Обложка © Сайт "Единой России"

Александр Сидякин. Обложка © Сайт "Единой России"

Глава центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин заменит в Госдуме ушедшего в Совфед Игоря Кастюкевича. Об этом сообщил секретарь Генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы, освободившийся после перехода в Совет Федерации нашего коллеги Игоря Кастюкевича", — написал Турчак в телеграм-канале, отметив, что Сидякин продолжит руководить исполкомом партии.

По словам Турчака, Сидякин является "проверенным бойцом". С первых дней СВО он участвовал в разворачивании гуманитарной миссии "Единой России" в новых регионах. Также руководитель центрального исполкома партии регулярно доставляет на передовую помощь российским войскам, которую единороссы собирают в регионах при поддержке фонда "Наша правда".

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Наталья Исакова
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