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22 сентября, 13:52

Стало известно, кто получит мандат депутата Кастюкевича в Госдуме

Турчак: Глава центрисполкома "Единой России" Сидякин заменит Кастюкевича в ГД

<p>Александр Сидякин. Обложка © <a href="https://er.ru/activity/news/andrej-turchak-glava-centralnogo-ispolkoma-edinoj-rossii-aleksandr-sidyakin-poluchit-mandat-gosdumy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>"Единой России"</p>

Александр Сидякин. Обложка © Сайт "Единой России"

Глава центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин заменит в Госдуме ушедшего в Совфед Игоря Кастюкевича. Об этом сообщил секретарь Генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы, освободившийся после перехода в Совет Федерации нашего коллеги Игоря Кастюкевича", — написал Турчак в телеграм-канале, отметив, что Сидякин продолжит руководить исполкомом партии.

По словам Турчака, Сидякин является "проверенным бойцом". С первых дней СВО он участвовал в разворачивании гуманитарной миссии "Единой России" в новых регионах. Также руководитель центрального исполкома партии регулярно доставляет на передовую помощь российским войскам, которую единороссы собирают в регионах при поддержке фонда "Наша правда".

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Наталья Исакова
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