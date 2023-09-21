"Там, где мы, там Победа": Комбат легендарной "Спарты" поблагодарил за избрание спикером парламента ДНР

Командир разведбатальона "Спарта" Артём Жога, избранный спикером Народного Совета ДНР, поблагодарил за признание и подчеркнул, что него это огромная честь.

Комбат батальона "Спарта" Артём Жога поблагодарил за избрание спикером Народного Совета ДНР. Видео © VK / ЕР ДНР

"Спасибо всем избирателям, гражданам Республики, моим коллегам-однопартийцам за поддержку и оказанное доверие. Там, где мы, там Победа (девиз батальона "Спарта")", — написал Жога в своём телеграм-канале.

В региональном отделении партии "Единая Россия" на странице в VK отметили, что "велика вероятность, что Донецкая Народная Республика станет первым, а, может, и единственным регионом РФ, где главный законодательный орган возглавляет самый настоящий комбат".

В беседе с ТАСС комбат сообщил, что новым командиром "Спарты" станет его заместитель. Он участвует в боевых действиях по защите ДНР с 2014 года, в батальоне — с 2015-го.

"Начал свою службу с рядового бойца, прошёл путь командира отделения, замком группы, командира группы. Периодически принимал командование одной из рот. Четыре месяца назад был назначен моим заместителем, исполнял обязанности заместителя командира батальона по ведению и организации боевых действий", — сказал комбат, подчеркнув, что его преемник "парень опытный, пользуется огромным уважением, хваткий, энергичный, молодой".

Имя нового командира "Спарты" Артём Жога раскрывать не стал, но отметил, что он из той же категории, что и его погибший Владимир Жога.