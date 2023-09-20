Регион

Уведомления отключены

20 сентября, 18:49

Комбат "Спарты" Жога избран спикером Народного совета ДНР

Пушилин сообщил, что комбат "Спарты" Жога избран спикером парламента ДНР

<p> Артём Жога. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин</p>

Артём Жога. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

По итогам первого после выборов заседания Народного совета (парламента) ДНР его спикером 19 сентября был назначен командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артём Жога. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Поздравляю Артёма Жогу с избранием на должность председателя Народного совета Донецкой Народной Республики! Уверен, что на новом поприще он будет столь же успешен и уважаем, как и на передовой", — говорится в посте Пушилина.

В выборном процессе приняли участие 142 делегата из 158 от 18 муниципальных отделений партии. Голосование проходило в тайном формате. Его результаты были объявлены после завершения процедуры: за Жогу проголосовали 138 делегатов, четверо проголосовали против. У его оппонентки Натальи Бурцевой результат противоположный — четыре голоса за и 138 против.

Пушилин вышел на связь после попадания снаряда ВСУ в администрацию главы ДНР

Пушилин вышел на связь после попадания снаряда ВСУ в администрацию главы ДНР

В конце весны Артём Жога попал под санкции Японии. Помимо него, ограничения ввели против командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева и телеведущей Ольги Скабеевой.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Региональные власти
  • Политика
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров