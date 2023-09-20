Комбат "Спарты" Жога избран спикером Народного совета ДНР

По итогам первого после выборов заседания Народного совета (парламента) ДНР его спикером 19 сентября был назначен командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артём Жога. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Поздравляю Артёма Жогу с избранием на должность председателя Народного совета Донецкой Народной Республики! Уверен, что на новом поприще он будет столь же успешен и уважаем, как и на передовой", — говорится в посте Пушилина.

В выборном процессе приняли участие 142 делегата из 158 от 18 муниципальных отделений партии. Голосование проходило в тайном формате. Его результаты были объявлены после завершения процедуры: за Жогу проголосовали 138 делегатов, четверо проголосовали против. У его оппонентки Натальи Бурцевой результат противоположный — четыре голоса за и 138 против.