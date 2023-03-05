Отец комбата "Спарты" рассказал, что помогло ему не впасть в отчаяние после гибели Вохи

Командир батальона "Спарта" Артём Жога рассказал о боевом пути своего сына — бывшего комбата подразделения Владимира (Вохи) — и о том, как справился с его гибелью. В ополчение они пришли в 2014 году, изначально помогая тогдашнему комбату "Спарты" Арсену Павлову (Мотороле).

Разговор с Артёмом Жогой. Видео © Telegram / Донбасс Медиа

"Мы привозили стройматериалы, резину, бензин, продукты собирали. Потом начались дежурства на блокпостах, и в одно такое дежурство Володя познакомился с Арсеном. Ему поступило предложение от Арсена принимать участие. В принципе, на что он и согласился", — рассказал Артём в интервью "Донбасс Медиа".

Несмотря на юный возраст, в батальоне Владимира воспринимали как заместителя командира. По словам Жоги, в случае отсутствия Моторолы он брал руководство на себя. Что касается смерти Павлова, то сын её переживал трудно: за время службы погибший стал ему "другом, братом".

Нынешний командир "Спарты" признался, что узнал о гибели сына от одного из командиров и сначала не верил в это.

"Так быстро, наверное, я никогда не ездил. Я не верил этому, пока не приехал, не увидел его. Кто стрелял конкретно, я не знаю. Единственное, я просил провести углублённую экспертизу, и [по её результатам] это был калибр 5.45. Скорее всего, стреляли из РПК (ручной пулемёт Калашникова. — Прим. Лайфа.)", — говорит командир.

После трагической новости Жогу поддерживало осознание необходимости завершить дело, начатое Арсеном Павловым. По его словам, когда человек долго живёт в условиях вооружённого конфликта, он срастается со своим коллективом, который становится для него семьёй.

"После гибели Володи я прекрасно понимал, что мне нужно не впадать в отчаяние, в трагедию, в панику, в горе. Мне нужно собраться, мобилизовать все свои силы и довести всё это дело до конца, сохранить батальон, улучшить и усовершенствовать его, и продолжать наносить врагу максимальное поражение в память об Арсене и Володе. Чтобы имя "Спарты" звучало всегда на устах", — добавил он.

Он продолжает дело не только погибшего сына, но и дедов-ветеранов, которые в годы Великой Отечественной тоже боролись с фашизмом. Что касается Парада Победы, то его стоит провести "не в Киеве, а на площадях европейских столиц", уверен командир.