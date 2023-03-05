Отстоявшие Донбасс: Памяти Владимира Жоги Политолог Дмитрий Родионов вспоминает, как год назад, спасая гражданских от обстрела укрокарателей, погиб Герой ДНР и России Владимир Жога. 4 марта, 23:40 Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

5 марта в 2022 году при освобождении Волновахи погиб командир легендарной "Спарты" — Воха (Владимир Жога). Погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей под огнём противника. Посмертно он был удостоен звания Героя ДНР, а через несколько дней — звания Героя России, став первым иностранным военнослужащим, а также первым военнослужащим ДНР, удостоенным этого звания. До воссоединения Донбасса с Россией он не дожил всего семь месяцев, но он точно знал, что это обязательно случится. За это и воевал и отдал свою жизнь.

Владимир родом из Славянска — колыбели Русской весны. Обычный парень, ничем не выделявшийся, увлекался футболом и мог бы стать неплохим вратарём, уже в 14 лет начал зарабатывать, помогал отцу заниматься небольшим бизнесом — у них было несколько точек на рынке, торговали рыбой.

Как только в Киеве начался Майдан, хотел ехать туда, но не получилось. Тогда, по его собственным словам, он пообещал себе встать на защиту своего города, если "начнётся движение". Очень скоро отголоски киевских событий докатились до Славянска, превратившегося в форпост донбасского сопротивления насильно насаждаемой бандеровщины, он сразу же окунулся в водоворот событий. Ему тогда было 20 лет.

В ополчение его сразу не взяли — мол, молод слишком. Оружия не было — палки да дубинки, как говорил сам Воха, помогавший тогда ребятам на блокпосту. В один из дней он познакомился там с Моторолой, который на фоне информации об опасности прорыва украинских боевиков приезжал туда — помогал достраивать и укреплять блокпост, учил обращаться с оружием. А во время следующей встречи Мотор позвал его к себе, сказал: "Пошли со мной воевать". У Вохи тогда был "Москвич" — пикап с открытым кузовом, и командир "Спарты" подошёл узнать, чья машина, ему нужен был водитель. Так Воха попал в ставшее впоследствии легендарным подразделение.

По его воспоминаниям, пошёл к Мотороле, не раздумывая. Отцу просто сообщил о своём решении и всё.

Очень быстро Воха из водителя Моторолы превратился в его помощника, фактически — в его правую руку. Командир настолько доверял ему, что только его видел своим преемником. По воспоминаниям Жоги, однажды они ехали в машине и Мотор сам попросил его возглавить подразделение в случае собственной гибели.

"Мы ехали с Мотором в машине, он мне доверился и сказал тогда: "Что бы ни случилось, давай договоримся, что ты возглавишь "Спарту", продолжишь моё дело". Я ему тогда сказал: "Ты не прикалывайся, всё будет нормально, всё будет хорошо". Но он настаивал: нет, пообещай мне, и всё. И я пообещал. Я тогда серьёзно не воспринял его слова".

Моторола словно чувствовал свою скорую смерть. Так и вышло: 16 октября 2016-го был убит в лифте собственного дома в Донецке. Когда встал вопрос о новом командире — иных кандидатур, кроме 23-летнего на тот момент Владимира Жоги, просто не было.

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"Главное-то в том, что его никто не назначал, а это было решение самого батальона, в котором воюют взрослые и опытные мужики. Это представьте, какой авторитет нужно было заработать на поле боя, чтобы люди, которым по 40 лет, даже не сомневаясь, решили, что возглавить "Спарту" должен Воха", — вспоминал потом известный военкор, основатель проекта War Gonzo Семён Пегов.

"Арсен, я тебе обещаю, я обязательно продолжу твоё дело, чего бы нам это ни стоило. Также я тебе, Мотор, обещаю, что батальон не разрушится, мы будем единым механизмом, кулаком. Никто нас не сможет сломать. Ты в нас воспитал достойных воинов, мы приняли твой характер", — заявил Воха на похоронах Моторолы.

И он не подвёл ожиданий командира. "Спарта" под его руководством прошла славный боевой путь, участвуя во многих операциях, внося значимый вклад в защиту Донбасса от украинских карателей. Воха лично водил в бой подчинённых, не раз был ранен.

Как только началась российская спецоперация и освобождение городов ДНР, легендарное подразделение сразу же оказалось на переднем фланге стремительно развивающихся событий. Ещё 22 февраля Донецк шумно праздновал признание ДНР и ЛНР со стороны России, а спустя два дня бойцы народной милиции республик, яростно вгрызаясь в хорошо укреплённую за восемь лет оборону противника, начали метр за метром освобождать свою землю.

Именно это — освобождение родных городов — сам Воха считал главной мечтой своей недолгой, но полной героических эпизодов жизни.

"Я скажу так: мира без войны, мне кажется, не будет. Хочется вернуться в свои дома. Я, например, из Славянска. Ребята есть из Краматорска, Красного Лимана. Кроме того, на той стороне осталось много экономических объектов, которые нам нужны. Хочется, чтобы нас признали отдельным государством, чтобы в дальнейшем присоединиться к России", — говорил он в одном из интервью.

Едва ли его боевые товарищи могли себе представить, что уже скоро придётся хоронить своего командира.

"Я не политик, я военный человек, мне отдадут приказ — и я буду выполнять. Моё дело — защищать республику и людей любой ценой", — говорил незадолго до своей гибели Воха.

И он защищал самоотверженно, не задумываясь. Он погиб 5 марта 2022 года, лично руководя действиями подчинённых, под непрерывным огнём противника осуществлявших эвакуацию мирных жителей, которых отступающие украинские боевики фактически взяли в заложники, прикрываясь ими как живым щитом. Получил смертельное ранение. Погиб как герой, навечно оставшись в памяти не только сослуживцев, которых не раз прикрывал, рискуя собственной жизнью, но и народа Донбасса, для которого он стал символом мужества и самоотверженности.

Фото © ТАСС / URA.RU / EDUARD KORNIYENKO

"Он многое бы ещё сделал для Русской земли. Он посчитал своим долгом защищать тех, кто в этом нуждался. И в последнюю очередь он думал о себе, когда в Волновахе шли активные боевые действия, и он был нужен там, защищая жителей, защищая Русскую землю", — заявил на похоронах Вохи глава ДНР Денис Пушилин.

Прощание с командиром "Спарты" состоялось в центре столицы ДНР — в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко. Шёл мокрый снег, было ещё достаточно холодно, но вереница людей тянулась проститься с легендарным защитником Донбасса — простые гражданские, никогда не знавшие его лично. В последний путь — на лафете пушки по улице Артёма, за которой растянулась огромная колонна, и наконец — Аллея героев на Донецком море, возле своего командира — Моторолы, рядом с другими легендарными героями Донбасса: Михаилом Толстых, Александром Захарченко.

Память Владимира Жоги увековечена в городе, освобождая который он погиб: в Волновахе установлен бюст героя — в самом центре города, на площади, носящей его имя.

Горельефы Вохи и Моторолы установлены на восстановленном мемориале Саур-Могила в Шахтёрском районе ДНР. Его именем названы улицы не только в Донбассе, но и в Майкопе, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Омске, Кызыле и Невинномысске Ставропольского края — там же установлена памятная стела. Кроме того, имя Владимира Жоги носит юнармейский отряд "Дети России" в Тольятти.

И всё же, наверное, главный памятник герою должен появиться в Славянске после его освобождения: для этого города один из самых известных выходцев из него — особая гордость!

"Когда мы с ними там увидимся, нам будет не стыдно. Это я за Мотора говорю, Гиви (командир "Сомали" Михаил Толстых), Мамая (командир интербригады "Пятнашка" Олег Мамиев), Батю (глава ДНР Александр Захарченко), — говорил Воха в одном из интервью. Бойцы "Спарты" действительно могут гордиться своими командирами. А весь Донбасс — своими детьми, которые пожертвовали своей жизнью, защищая родной край.

Авторы Дмитрий Родионов