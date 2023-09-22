Экс-депутат Госдумы Сергей Сокол избран председателем Верховного совета Хакасии

Сам Сокол подчеркнул, что Верховному совету и исполнительной власти региона предстоит работа над реализацией стратегии социально-экономического развития Хакасии. В частности, во внимание принимается повышение инвестиционной привлекательности, поддержка бизнеса, материнства и детства, а также пенсионеры, инвалиды и экология. По словам Сокола, в регионе нужно выстроить сбалансированную систему бюджетных отношений, а ещё "выравнять ситуацию" с зарплатами учителей, медиков и в муниципалитетах.