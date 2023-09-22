Экс-депутат Госдумы Сергей Сокол избран председателем Верховного совета Хакасии
Сергей Сокол. Обложка © t.me / sokolhakasia
Бывшего депутата Госдумы Сергея Сокола избрали председателем Верховного совета Республики Хакасия. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба "Единой России".
"На эту должность секретаря реготделения "Единой России" избрали на первом заседании республиканского парламента", — добавили в партии.
Сам Сокол подчеркнул, что Верховному совету и исполнительной власти региона предстоит работа над реализацией стратегии социально-экономического развития Хакасии. В частности, во внимание принимается повышение инвестиционной привлекательности, поддержка бизнеса, материнства и детства, а также пенсионеры, инвалиды и экология. По словам Сокола, в регионе нужно выстроить сбалансированную систему бюджетных отношений, а ещё "выравнять ситуацию" с зарплатами учителей, медиков и в муниципалитетах.
Напомним, Сергей Сокол был кандидатом от "Единой России" на пост губернатора Хакасии, выборы которого проходили с 8 по 10 сентября. Минэкономразвития, кстати, даже поддержало его план по развитию края. Однако 31 августа его госпитализировали. От тяжёлого воспаления внутренностной брюшины Сокол уже лечился в июле, однако быстро выписался и принялся интенсивно работать, совсем не дав себе времени восстановиться. В результате политик снял свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья.