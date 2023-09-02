Депутат Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Депутат Госдумы Сергей Сокол, который ранее попал в реанимацию с осложнениями после перенесённого перитонита, объявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии. Об этом он написал в телеграм-канале. Причиной такого решения стало состояние его здоровья.
"Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить ещё более тяжёлые осложнения. <…> Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики. <…> Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост", — написал Сокол.
По словам парламентария, в июле врачи предупреждали его о возможных последствиях, но Сокол был категоричен и не смог остановить всю ту работу, что шла полным ходом. Депутат добавил, что он остаётся руководителем регионального отделения "Единой России" в Хакасии, и пообещал, что все планы будут выполнены, как только он встанет на ноги.
"Мы работаем и будем работать вместе с людьми и для людей, руководствуясь принципом уважения к труду. И обязательно сделаем Хакасию лучшим местом для жизни!" — подчеркнул Сокол.
Напомним, о госпитализации кандидата от "Единой России" на пост главы Хакасии депутата Госдумы Сергея Сокола стало известно 31 августа. От тяжёлого воспаления внутренностной брюшины он уже лечился в июле, однако быстро выписался и принялся интенсивно работать, совсем не дав себе времени восстановиться.