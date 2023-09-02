Депутат Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Депутат Госдумы Сергей Сокол, который ранее попал в реанимацию с осложнениями после перенесённого перитонита, объявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии. Об этом он написал в телеграм-канале. Причиной такого решения стало состояние его здоровья.

"Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить ещё более тяжёлые осложнения. <…> Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики. <…> Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост", — написал Сокол.

По словам парламентария, в июле врачи предупреждали его о возможных последствиях, но Сокол был категоричен и не смог остановить всю ту работу, что шла полным ходом. Депутат добавил, что он остаётся руководителем регионального отделения "Единой России" в Хакасии, и пообещал, что все планы будут выполнены, как только он встанет на ноги.