Депутата Госдумы Сокола госпитализировали в Москве
Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол. Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев
Депутата Госдумы, кандидата от "Единой России" на пост главы Хакасии Сергея Сокола госпитализировали в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение парламентария.
"Сергей Сокол в срочном порядке госпитализирован в Москве", — рассказал журналистам человек, знакомый с ситуацией.
В июле кандидат в губернаторы Хакасии проходил лечение в больнице из-за обострения перитонита — тяжёлого воспаления внутренностной брюшины. Тогда сразу после выписки он принялся интенсивно работать, не дав себе времени на восстановление.
Ранее Лайф писал о том, что Сокол подал документы в избирательную комиссию Хакасии для регистрации своей кандидатуры на пост главы республики. 25 июля основной кандидат был зарегистрирован. Позже министр экономического развития РФ Максим Решетников поддержал план развития Хакасии, представленный командой Сокола. Программа, в разработке которой участвуют и местные жители, призвана улучшить экономические показатели республики и рассчитана до 2035 года.