Депутата Госдумы Сокола госпитализировали в Москве

Депутата Госдумы, кандидата от "Единой России" на пост главы Хакасии Сергея Сокола госпитализировали в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение парламентария.

"Сергей Сокол в срочном порядке госпитализирован в Москве", — рассказал журналистам человек, знакомый с ситуацией.