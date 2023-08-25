Политолог назвал Сокола реальным губернатором по итогам прямой линии с жителями Хакасии

Депутат Госдумы Сергей Сокол провёл прямой эфир с жителями Хакасии, в ходе которого выглядел как настоящий губернатор, которому небезразлична судьба республики. Об этом Лайфу заявил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

Депутат Госдумы Сергей Сокол провёл прямой эфир с жителями Хакасии. Видео © VK / Сергей Сокол

"Сергей Сокол обсуждал с жителями Хакасии острые, "непарадные" и волнующие регион темы медицины, где он предлагает пути решения проблем, управленческие механизмы", — отметил политолог.

Также была затронута тема СВО. Выяснилось, что на региональном уровне нет системной поддержки участников спецоперации и их семей. Они практически предоставлены сами себе: оказывают друг другу "посильную братскую помощь".

Мартынов подчеркнул, что политик выглядел как реальный губернатор, который любит Хакасию и погружён в проблематику. Причём это чувствуют и видят жители региона. Пока Валентин Коновалов борется за сохранение кресла, Сокол стал неформальным лидером. Не обладая формальной властью, но задействовав партийную помощь "Единой России", он сделал в несколько раз больше, чем действующие чиновники, указал политолог.

"Злободневные проблемы вывоза мусора для него ближе, чем для людей, которые должны разбираться с этими вопросами на местах. В эфир обратились жители, чьи улицы замусорены, помойки переполнены, а регоператор всё это игнорирует", — отметил эксперт.

В ответ политик заявил, что российский экологический оператор готов предложить жителям на выбор три компании, которые будут вывозить мусор по чёткому графику. По словам Мартынова, всё это говорит о Сергее Соколе как о заинтересованном в судьбе региона хозяйственнике, который сможет повлиять на ситуацию и решить насущные проблемы.