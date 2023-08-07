Минэкономразвития поддержало план Сергея Сокола по развитию Хакасии

Министр экономического развития РФ Максим Решетников поддержал план развития Хакасии, представленный командой кандидата от "Единой России" на пост главы региона, депутата Госдумы Сергея Сокола.

Данная программа, в разработке которой участвуют и местные жители, призвана улучшить экономические показатели республики, она рассчитана до 2035 года. По словам Сокола, сейчас состояние экономики в регионе критическое: доходы бюджета Хакасии сократились на 37%, а по уровню промышленного производства субъект откатился на 80-е место среди российских регионов.

"Вместе с командой мы "упаковали" в один документ все наши предложения по развитию республики. Основные наши положения: рост внебюджетных инвестиций, создание новых рабочих мест, рост доходов населения", — пояснил Сокол на встрече с министром.

По его словам, ключевыми должны стать такие направления, как агропромышленный сектор, металлургия, туризм, поддержка малого и среднего бизнеса. Сокол добавил, что Хакасия не привлекает федеральные средства для своего развития и теряет инвесторов, которые "не хотят здесь работать, просто не верят в перспективы".

В свою очередь Решетников отметил, что представленный план отвечает стратегическим задачам Правительства РФ, глава ведомства заверил в готовности министерства способствовать его реализации. Он добавил, что сейчас экономика страны перестраивается с Запада на Восток и открываются новые ниши, в том числе в сфере туризма.