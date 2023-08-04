Администрация Президента: Выборы в Хакасии вызывают большую озабоченность

Выборы лидера Хакасии на фоне грязи и клеветы в информационном поле вызывают большую озабоченность. Об этом заявил начальник Управления по обеспечению деятельности Госсовета Администрации Президента Александр Харичев. Он посетил республику с рабочим визитом и провёл встречи с кандидатами.

Харичев напомнил, что глав региона выбирают в 21 субъекте, парламенты — в 16, а все уровни власти — в четырёх новых регионах. При этом в целом выборы проходят корректно.

"Администрация Президента следит за политической ситуацией в стране, мониторит политическую ситуацию в регионах. <...> Что касается Республики Хакасия, у меня вызывает большую озабоченность то, что происходит здесь с выборами. То, что происходит в информационном поле, столько грязи, я бы сказал, клеветнической информации", — приводит слова Харичева "Пульс Хакасии".