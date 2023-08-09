Сокол посоветовал Коновалову не суетиться и не "хайповать" на дебатах в Хакасии
Депутат Госдумы и кандидат на пост главы Хакасии от "Единой России" Сергей Сокол на встрече с жителями в одном из дворов Абакана удивился поведению действующего лидера региона Валентина Коновалова, который пригласил оппонента к участию в дебатах, и посоветовал ему не устраивать излишней суеты. Об этом пишет издание "Новости Хакасии".
Сокол недоумевает, почему Коновалов пригласил его через соцсети и СМИ, а не лично, ведь в последнее время они неоднократно встречались и общались — на церемонии открытия парка в Аскизе и на праздновании Дня города в Абакане.
Депутат напомнил, что дебаты предусмотрены законом. Проводится жеребьёвка, определяется порядок участия. И это касается всех кандидатов, а не только их двоих, тем не менее остальных Коновалов не пригласил.
"Господа, не надо суетиться. Дебаты будут. И я, конечно, на них пойду. Вызывать меня на них — это то же самое, что требовать от воды быть мокрой, а от солнца — вставать или садиться", — заключил Сокол.
Ранее Лайф писал, что более половины жителей Хакасии хотят отставки Валентина Коновалова. Республика стала единственным регионом СФО, где большинство людей высказались за смену губернатора. Документы в избирательную комиссию Хакасии для регистрации кандидатуры на пост главы республики подал Сергей Сокол. Его уже зарегистрировали.
Пресс-служба реготделения ЕР в Хакасии