Сокол посоветовал Коновалову не суетиться и не "хайповать" на дебатах в Хакасии

Депутат Госдумы и кандидат на пост главы Хакасии от "Единой России" Сергей Сокол на встрече с жителями в одном из дворов Абакана удивился поведению действующего лидера региона Валентина Коновалова, который пригласил оппонента к участию в дебатах, и посоветовал ему не устраивать излишней суеты. Об этом пишет издание "Новости Хакасии".

Сокол недоумевает, почему Коновалов пригласил его через соцсети и СМИ, а не лично, ведь в последнее время они неоднократно встречались и общались — на церемонии открытия парка в Аскизе и на праздновании Дня города в Абакане.

Депутат напомнил, что дебаты предусмотрены законом. Проводится жеребьёвка, определяется порядок участия. И это касается всех кандидатов, а не только их двоих, тем не менее остальных Коновалов не пригласил.