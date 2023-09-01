Турчак навестил в реанимации госпитализированного депутата Сергея Сокола

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак навестил госпитализированного депутата и кандидата на пост главы Хакасии Сергея Сокола. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В настоящее время парламентарий находится в реанимации госпиталя имени Вишневского в Москве, куда попал с обострением после перенесённого перитонита. У него диагностированы венозный мезентериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость. Как отметил Турчак, он находится в тяжёлом состоянии.

"Ночью навестил Сергея. Состояние тяжёлое. Поговорил с врачами. Ждём результатов консилиума. Сергею — сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя — большое спасибо, Сергей в надёжных руках", — рассказал секретарь генсовета ЕР.