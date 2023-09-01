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1 сентября, 08:16

Турчак навестил в реанимации госпитализированного депутата Сергея Сокола

<p>Депутат, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sokolhakasia/469" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Сокол</a></p>

Депутат, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол. Обложка © t.me / Сергей Сокол

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак навестил госпитализированного депутата и кандидата на пост главы Хакасии Сергея Сокола. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В настоящее время парламентарий находится в реанимации госпиталя имени Вишневского в Москве, куда попал с обострением после перенесённого перитонита. У него диагностированы венозный мезентериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость. Как отметил Турчак, он находится в тяжёлом состоянии.

"Ночью навестил Сергея. Состояние тяжёлое. Поговорил с врачами. Ждём результатов консилиума. Сергею — сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя — большое спасибо, Сергей в надёжных руках", — рассказал секретарь генсовета ЕР.

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Напомним, вчера вечером стало известно о госпитализации депутата Госдумы, кандидата от "Единой России" на пост главы Хакасии Сергея Сокола. От тяжёлого воспаления внутренностной брюшины он уже лечился в июле, однако быстро выписался и принялся интенсивно работать, совсем не дав себе времени восстановиться.

Как рассказывал Лайф, депутат многое делает для Хакасии и её жителей, а недавно подал документы в избирательную комиссию для регистрации кандидатуры на пост главы республики и зарегистрировался. Минэкономразвития, кстати, даже поддержало его план по развитию края.

Николь Вербер
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