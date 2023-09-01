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1 сентября, 10:13

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления госпитализированному депутату Соколу

Песков: В Кремле желают скорейшего выздоровления депутату Соколу

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления депутату Госдумы Сергею Соколу, который попал в реанимацию из-за последствий перенесённого ранее перитонита. В беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также пожелал парламентарию крепкого здоровья в целом.

"За состоянием его здоровья следят врачи. Мы же желаем народному избраннику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья", — сказал Песков.

Напомним, что о госпитализации депутата Госдумы Сергея Сокола стало известно вчера вечером. Хотя ещё недавно, в июле, парламентарий лечил перитонит, был выписан и, не дав себе времени на восстановление, вернулся к работе. Однако перенесённая болезнь напомнила о себе в виде осложнений. В итоге основной кандидат на пост главы Хакасии попал в реанимацию.

Турчак навестил в реанимации госпитализированного депутата Сергея Сокола

Турчак навестил в реанимации госпитализированного депутата Сергея Сокола

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Александр Юнашев
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