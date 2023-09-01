В Кремле пожелали скорейшего выздоровления госпитализированному депутату Соколу
Песков: В Кремле желают скорейшего выздоровления депутату Соколу
В Кремле пожелали скорейшего выздоровления депутату Госдумы Сергею Соколу, который попал в реанимацию из-за последствий перенесённого ранее перитонита. В беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также пожелал парламентарию крепкого здоровья в целом.
"За состоянием его здоровья следят врачи. Мы же желаем народному избраннику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья", — сказал Песков.
Напомним, что о госпитализации депутата Госдумы Сергея Сокола стало известно вчера вечером. Хотя ещё недавно, в июле, парламентарий лечил перитонит, был выписан и, не дав себе времени на восстановление, вернулся к работе. Однако перенесённая болезнь напомнила о себе в виде осложнений. В итоге основной кандидат на пост главы Хакасии попал в реанимацию.
ТАСС / Софья Сандурская