В Кремле пожелали скорейшего выздоровления госпитализированному депутату Соколу

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления депутату Госдумы Сергею Соколу, который попал в реанимацию из-за последствий перенесённого ранее перитонита. В беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также пожелал парламентарию крепкого здоровья в целом.