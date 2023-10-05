В Госдуму внесён проект об уточнении положений закона о выборах президента РФ

В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента РФ. Об этом рассказал глава Комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, это "точечная донастройка" системы, которая была необходима.

"Внесённый законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти", — заявил парламентарий.

Крашенинников указал, что по нынешнему избирательному законодательству выборы президента Российской Федерации должны состояться в середине марта 2024 года. В декабре 2023 года Совфед примет окончательное решение о дате проведения выборов.

По словам депутата, законопроект не предполагает радикальных изменений в избирательном законодательстве. Его положения повторяют ранее внесённые изменения в законы. Например, фото- и видеосъёмку на участках смогут вести только лица, имеющие на это право в соответствии с законом. Также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и других документах. В случае судимости у кандидата ему нужно будет предоставить документ об этом в избирком. Кроме того, законопроект регулирует вопросы оплаты труда членам комиссий и устанавливает предельную стоимость изготовления агитматериалов в размере двух процентов от прожиточного минимума на душу населения в РФ на единицу продукции.

"На заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора", — добавил парламентарий.