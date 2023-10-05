В Госдуму внесён проект об уточнении положений закона о выборах президента РФ
В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента РФ. Об этом рассказал глава Комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, это "точечная донастройка" системы, которая была необходима.
"Внесённый законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти", — заявил парламентарий.
Крашенинников указал, что по нынешнему избирательному законодательству выборы президента Российской Федерации должны состояться в середине марта 2024 года. В декабре 2023 года Совфед примет окончательное решение о дате проведения выборов.
По словам депутата, законопроект не предполагает радикальных изменений в избирательном законодательстве. Его положения повторяют ранее внесённые изменения в законы. Например, фото- и видеосъёмку на участках смогут вести только лица, имеющие на это право в соответствии с законом. Также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и других документах. В случае судимости у кандидата ему нужно будет предоставить документ об этом в избирком. Кроме того, законопроект регулирует вопросы оплаты труда членам комиссий и устанавливает предельную стоимость изготовления агитматериалов в размере двух процентов от прожиточного минимума на душу населения в РФ на единицу продукции.
"На заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора", — добавил парламентарий.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Этот показатель вырастет на 18,5% — до 19 242 рублей в месяц. При этом в 2023 году МРОТ составляет 16 242 рубля.