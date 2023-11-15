Большинство россиян доверяют результатам выборов
ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к выборам за три года вырос в 1,3 раза
Единый день голосования в Москве. Обложка © LIFE / Алексей Литвинов
Более половины россиян (61%) заявили, что доверяют результатам выборов. Об этом сообщается в среду, 15 ноября, на сайте ВЦИОМ, основываясь на материалах свежего опроса.
На уточняющий вопрос о том, как проходят выборы в их регионе, 67% респондентов заявили, что "скорее честно", 22% считают иначе, а 11% затруднились ответить.
Кроме того, более трети участников опроса (38%) ответили, что "обязательно" принимают участие в выборах всех уровней — федеральных, региональных и местных. Каждый четвёртый респондент (25%) признался, что ходит на выборы "по возможности", примерно столько же появляются на избирательных участках "иногда". Только каждый десятый (10%) участник опроса признался, что принципиально игнорирует выборы.
"За три года уровень общественного доверия к результатам выборов вырос с 46% (2021 год) до 61% (2023 год) — в 1,3 раза", — говорится в материалах ВЦИОМ.
А ранее ВЦИОМ сообщил, что более 77% россиян заявили о своём доверии Путину. По данным исследования, иного мнения придерживаются 18% россиян. Деятельность Путина одобряют 74,6% респондентов, а вот об обратном заявили 15,5% опрошенных.