Большинство россиян доверяют результатам выборов

Более половины россиян (61%) заявили, что доверяют результатам выборов. Об этом сообщается в среду, 15 ноября, на сайте ВЦИОМ, основываясь на материалах свежего опроса.

На уточняющий вопрос о том, как проходят выборы в их регионе, 67% респондентов заявили, что "скорее честно", 22% считают иначе, а 11% затруднились ответить.

Кроме того, более трети участников опроса (38%) ответили, что "обязательно" принимают участие в выборах всех уровней — федеральных, региональных и местных. Каждый четвёртый респондент (25%) признался, что ходит на выборы "по возможности", примерно столько же появляются на избирательных участках "иногда". Только каждый десятый (10%) участник опроса признался, что принципиально игнорирует выборы.

"За три года уровень общественного доверия к результатам выборов вырос с 46% (2021 год) до 61% (2023 год) — в 1,3 раза", — говорится в материалах ВЦИОМ.