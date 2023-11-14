Путин утвердил поправки в закон о выборах президента РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах главы государства. Документ официально опубликован и вступил в силу.

Ранее депутат Павел Крашенинников объяснял, что документ не предполагает радикальных изменений в избирательном законодательстве и его положения повторяют ранее внесённые изменения в законы.

Так, например, фото- и видеосъёмку на избирательных участках смогут вести только лица, имеющие на это право в соответствии с законом. Также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и других документах. В случае появления судимости у зарегистрированного кандидата ему нужно будет предоставить документ об этом в избирком.

Ещё одно положение уточняет, что голосование в регионах, где введено военное положение, возможно по итогам консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ и главой региона. Также главам российских дипмиссий за рубежом дали право устанавливать начало, конец и продолжительность голосования, если оно может представлять угрозу для жизни и здоровья россиян.