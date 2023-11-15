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15 ноября, 15:08

Путин объяснил, в чём заключается важность проведения честных выборов в России

Путин: Честные выборы важны для сохранения внутриполитической стабильности

Честное и открытое проведение выборов в России является важнейшим критерием для сохранения внутриполитической стабильности страны. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Чёткая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное <...> значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности", — сказал глава государства на встрече с представителями избиркомов.

Российский лидер также добавил, что применение камер видеонаблюдения на выборах — одна из эффективных форм гражданского контроля за процессом голосования. При этом нигде в мире она не используется так широко, как у нас в стране, подчеркнул Путин.

Ранее в ходе встречи с представителями избиркомов Путин пообещал пресекать любые попытки вмешательства в ход избирательных процессов, происходящих на территории России. Президент также отметил, что ЦИК сделала всё для того, чтобы отечественная система выборов могла ответить на любые вызовы.

"Время приближается": В Кремле ответили на вопрос о выдвижении Путина на выборы

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LIFE / Павел Баранов

Наталья Исакова
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