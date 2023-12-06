ЦИК назначила первое заседание по выборам президента России

"Завтра Совет Федерации рассмотрит вопрос о назначении выборов на 17 марта, меня приглашают как председателя ЦИК. Поэтому, коллеги, с учётом того что у нас начинается новый этап, я всех прошу, будьте готовы, мы 8 декабря проводим наше первое официальное заседание в новом зале, посвящённое старту президентской кампании", — заявила Памфилова на заседании комиссии.