ЦИК назначила первое заседание по выборам президента России
ЦИК 8 декабря проведёт первое заседание, посвящённое президентской кампании
ЦИК 8 декабря проведёт первое официальное заседание, посвящённое старту президентской кампании, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Завтра Совет Федерации рассмотрит вопрос о назначении выборов на 17 марта, меня приглашают как председателя ЦИК. Поэтому, коллеги, с учётом того что у нас начинается новый этап, я всех прошу, будьте готовы, мы 8 декабря проводим наше первое официальное заседание в новом зале, посвящённое старту президентской кампании", — заявила Памфилова на заседании комиссии.
Напомним, президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. Дату проведения голосования в декабре определит Совфед. Глава государства Владимир Путин может баллотироваться на пятый срок согласно действующей Конституции РФ, но пока он не принимал решений насчёт выдвижения. Совфед уже завтра, 7 декабря, рассмотрит проект о назначении выборов президента на 17 марта 2024 года.
ТАСС / "Ведомост"и / Максим Стулов