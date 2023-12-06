Совфед 7 декабря рассмотрит проект о назначении выборов президента на 17 марта
Комитет Совфеда по конституционному законодательству завтра рассмотрит проект постановления о сроках проведения выборов президента России в 2024 году. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.
"Комитет СФ по конституционному законодательству на своём заседании 6 декабря рассмотрит проект Постановления СФ о назначении выборов Президента РФ на 17 марта 2024 года", — написал парламентарий и добавил, что документ будет внесён на рассмотрение очередного Пленарного заседания Совфеда 07 декабря 2023 года..
Как сообщал Лайф, президентские выборы в России должны состояться в середине марта 2024 года. Центризбирком неформально уже приступил к подготовке кампании. При этом российский лидер Владимир Путин, который, согласно принятым поправкам к Конституции РФ, может в следующем году баллотироваться на пятый срок, пока не принимал никаких решений насчёт выдвижения, сообщили ранее в Кремле.
ТАСС / Алексей Белкин