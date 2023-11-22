ЦИК утвердила список документов для кандидатов в президенты России
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановления, утверждающие список документов для кандидатов на пост президента. Также утверждены формы удостоверения зарегистрированного кандидата и удостоверения об избрании президентом.
Формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации, а также удостоверения об избрании президентом. Фото © Telegram / ЦИК России
Кроме того, ЦИК поручила Федеральному центру информатизации подготовить программное обеспечение, с помощью которого кандидаты смогут сделать все необходимые документы. Отчитаться об итогах работы центр должен до 1 декабря.
Напомним, президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. Дату проведения голосования в декабре определит Совфед. Глава государства Владимир Путин может баллотироваться на пятый срок согласно действующей Конституции РФ, но пока он не принимал решений насчёт выдвижения.
ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный