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22 ноября, 10:21

ЦИК утвердила список документов для кандидатов в президенты России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановления, утверждающие список документов для кандидатов на пост президента. Также утверждены формы удостоверения зарегистрированного кандидата и удостоверения об избрании президентом.

Формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации, а также удостоверения об избрании президентом. Фото © Telegram / ЦИК России

Формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации, а также удостоверения об избрании президентом. Фото © Telegram / ЦИК России

Кроме того, ЦИК поручила Федеральному центру информатизации подготовить программное обеспечение, с помощью которого кандидаты смогут сделать все необходимые документы. Отчитаться об итогах работы центр должен до 1 декабря.

Напомним, президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. Дату проведения голосования в декабре определит Совфед. Глава государства Владимир Путин может баллотироваться на пятый срок согласно действующей Конституции РФ, но пока он не принимал решений насчёт выдвижения.

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ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Наталья Исакова
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