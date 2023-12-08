Песков: Путин объявит решение по участию в выборах, когда посчитает нужным

Владимир Путин сообщит, будет ли баллотироваться на предстоящих в марте 2024 года выборах президента России, тогда, когда посчитает нужным. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 8 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным, это будет целиком и полностью его решение", — сказал представитель Кремля.