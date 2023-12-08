Песков: Путин объявит решение по участию в выборах, когда посчитает нужным
Владимир Путин сообщит, будет ли баллотироваться на предстоящих в марте 2024 года выборах президента России, тогда, когда посчитает нужным. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 8 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным, это будет целиком и полностью его решение", — сказал представитель Кремля.
Ранее стало известно, что голосование на выборах президента России впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Такое решение принял в пятницу, 8 декабря, Центризбирком. По закону все возможные кандидаты на пост президента России, включая Владимира Путина, могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно.