Голосование на выборах президента 2024 года будет трёхдневным ЦИК: Выборы президента России будут длиться с 15 по 17 марта 2024 года 8 декабря, 09:25 Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Голосование на выборах президента России впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Такое решение принял в пятницу, 8 декабря, Центризбирком.

По словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, такое многодневное голосование становится уже традиционным для нашей избирательной системы. Она напомнила, что впервые такая процедура применялась во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришёлся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ.

"Это подтверждают социологические опросы: по данным ВЦИОМа, удобство голосования в течение трёх дней признали 74% россиян", — отметила Памфилова.

Напомним, накануне Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, за высказались 162 сенатора. По закону все возможные кандидаты на пост президента России, включая Владимира Путина, могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно.

Авторы Марина Калегина