Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Досрочное голосование на выборах президента РФ пройдёт с 25 февраля по 14 марта

Песков: Количество вопросов для прямой линии с Путиным превысило 600 тысяч

Песков: Путин объявит решение по участию в выборах, когда посчитает нужным

Суд в Финляндии освободил россиянина и отказался экстрадировать его на Украину

Памфилова заявила, что многодневное голосование пришлось россиянам "по душе"

Дельфин из ВСУ пожаловался на нежелающих воевать новобранцев

Генпрокуратура после публикации SHOT ПРОВЕРКИ заинтересовалась подорожанием яиц

Путину доверяют более 78 процентов россиян

Московский МРОТ в 2024 году в 1,5 раза превысит федеральный

В России объявлена борьба с "эффектом кенгуру" на дорогах

Голосование на выборах президента 2024 года будет трёхдневным

ЦИК: Выборы президента России будут длиться с 15 по 17 марта 2024 года

8 декабря, 09:25
<p>Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев </p>

Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Голосование на выборах президента России впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Такое решение принял в пятницу, 8 декабря, Центризбирком.

По словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, такое многодневное голосование становится уже традиционным для нашей избирательной системы. Она напомнила, что впервые такая процедура применялась во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришёлся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ.

"Это подтверждают социологические опросы: по данным ВЦИОМа, удобство голосования в течение трёх дней признали 74% россиян", — отметила Памфилова.

Песков рассказал Лайфу, за кого проголосовал бы на выборах президента России в 2024 году

Песков рассказал Лайфу, за кого проголосовал бы на выборах президента России в 2024 году

Напомним, накануне Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, за высказались 162 сенатора. По закону все возможные кандидаты на пост президента России, включая Владимира Путина, могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!