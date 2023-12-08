Депутат Хамитов: Россияне помнят, как Путин отодвинул страну от края пропасти

В нынешних реалиях кандидатура действующего президента России Владимира Путина на грядущих выборах является лучшей, заявил Лайфу депутат Госдумы Амир Хамитов. Он отметил, что сегодняшнее решение главы государства было пожеланием представителей самых разных профессий, возрастов и регионов страны.

"Сегодня, когда так обострилась международная обстановка, когда особенно актуален вопрос нашей идентичности, суверенитета и безопасности нашего государства, кандидатура Владимира Владимировича является, на мой взгляд, лучшим решением", — добавил парламентарий.

Депутат напомнил, как Путин стал человеком, который восстановил экономику, безопасность и международный авторитет нашей страны после периода, когда она балансировала на краю пропасти. Так что неудивительно, что в этот нестабильный и напряжённый для мира период народ России, в том числе жители новых регионов, связывает с ним свою веру в будущее.