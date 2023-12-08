"Будет 102%": Комбат "Спарты" Жога предсказал Путину безоговорочную победу на выборах

Все жители Донбасса без колебаний отдадут свои голоса за Владимира Путина на президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом в беседе с Лайфом рассказал Герой ДНР, председатель Народного совета республики, командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артём Жога.

Комбат "Спарты" Жога предсказал Путину безоговорочную победу на выборах. Видео © LIFE

"Благодаря действиям Владимира Владимировича мы обрели свободу, гордость и право выбора! В марте все увидят наш выбор", — подчеркнул Жога.

Он также не сомневается, что в его регионе Путин победит с большим отрывом. Это, по словам комбата "Спарты", будет "безоговорочная победа", так как все жители ДНР доверяют российскому лидеру.

"Будет 102%", — пошутил Жога.