"Будет 102%": Комбат "Спарты" Жога предсказал Путину безоговорочную победу на выборах
Комбат "Спарты" Жога: В Донбассе Путин на выборах одержит безоговорочную победу
Все жители Донбасса без колебаний отдадут свои голоса за Владимира Путина на президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом в беседе с Лайфом рассказал Герой ДНР, председатель Народного совета республики, командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артём Жога.
Комбат "Спарты" Жога предсказал Путину безоговорочную победу на выборах. Видео © LIFE
"Благодаря действиям Владимира Владимировича мы обрели свободу, гордость и право выбора! В марте все увидят наш выбор", — подчеркнул Жога.
Он также не сомневается, что в его регионе Путин победит с большим отрывом. Это, по словам комбата "Спарты", будет "безоговорочная победа", так как все жители ДНР доверяют российскому лидеру.
"Будет 102%", — пошутил Жога.
Как уже писал Лайф, Путин сообщил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда". О решении главы государства уже высказались председатель Совфеда Валентина Матвиенко, главный врач Московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Напомним, что голосование на выборах впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Такое решение принял в пятницу, 8 декабря, Центризбирком. По закону все возможные кандидаты на пост президента России могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно.
Кадр из видео LIFE