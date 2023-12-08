"Этой новости ждали все": Матвиенко прокомментировала решение Путина баллотироваться в президенты

Решением баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году российский лидер Владимир Путин показал, что перед лицом исторического вызова готов действовать, исходя из интересов страны и её граждан. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Наш президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений. И сегодня он ещё раз это подтвердил. Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь, прежде всего, на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой", — написала она в телеграм-канале.

Матвиенко подчеркнула, что "этой новости ждали все", кто разделяет ценности и традиции многонационального российского народа, сражается на фронтах специальной военной операции (СВО), помогает бойцам в тылу, а также те, кому небезразлично будущее России. По её мнению, такое решение Путина стало для россиян гарантией развития РФ как справедливого, суверенного, мощного и безопасного государства. Председатель Совфеда подчеркнула, что поддерживает желание Путина идти на выборы.

"Оно даёт возможность абсолютному большинству россиян, доверяющих действующему президенту, видеть его в числе кандидатов и голосовать за него. Это доверие настоящее, эта поддержка — самой высокой пробы! Потому что в их основе не обещания, а реальные дела, значимые результаты и ощутимые изменения в качестве жизни, которые произошли в России, руководимой Владимиром Путиным", — добавила она.

По мнению Матвиенко, граждане видят изменения к лучшему на работе, дома, в семье и обществе и осознают, что за всем этим стоит многолетнее честное служение главы государства народу, а также тяжелейший каждодневный труд. Россияне хорошо понимают, что вокруг президента сформированы уникальная сплочённость, доверие и гражданское спокойствие, отметила спикер верхней палаты парламента.