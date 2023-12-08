Путин заявил, что чувствует стремление россиян к солидарности

Российский лидер Владимир Путин заявил, что чувствует стремление граждан к солидарности. По словам президента РФ, миллионы россиян готовы быть вместе со страной, а перед лицом испытаний полны решимости поступать справедливо.

"Я знаю, вижу это на встречах с нашими людьми, чувствую их настрой, их стремление к солидарности", — отметил он в ходе церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

Отметим, что День Героев Отечества (по-другому — День Героев) — памятная дата, которая отмечается в России каждый год 9 декабря. Предшественником современного праздника является День георгиевских кавалеров, который отмечался в Российской империи в эту дату. В 1769 году в этот день императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую военную награду империи.