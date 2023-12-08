Путин назвал определяющие качества для Героев Отечества

Необходимо чтить Героев Отечества и стремиться достойно продолжать их начинания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

Путин назвал долгом знать и чтить Героев Отечества. Видео © LIFE

"Наш долг — знать и чтить героев, делать всё, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего", — подчеркнул глава государства.

Также президент назвал определяющие качества для национальных героев. По словам Путина, это честь, чувство долга и любовь к Родине.

"Для вас, для ваших боевых товарищей, всех героев нашей страны превыше всего честь, долг, беззаветная любовь к Отчизне", — отметил Путин, добавив, что эти качества задают высочайшую планку ответственности для каждого.

День Героев Отечества (или просто День Героев) — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря с 2007 года. Предшественником современного праздника является День георгиевских кавалеров, который отмечался в Российской империи 9 декабря. В 1769 году в этот день императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую военную награду империи.