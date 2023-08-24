Путин заявил, что защита Отечества заложена в генетическом коде россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готовность защищать Родину заложена в генетическом коде россиян. Об этом глава государства сказал во время встречи в Кремле с экипажем легендарного танка "Алёша", который в ходе СВО в рамках одного боя уничтожил сразу несколько единиц боевой техники ВСУ.

В ходе общения Путину рассказали, что у одного из бойцов экипажа дедушка участвовал в Курской битве.