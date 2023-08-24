Путин заявил, что защита Отечества заложена в генетическом коде россиян
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готовность защищать Родину заложена в генетическом коде россиян. Об этом глава государства сказал во время встречи в Кремле с экипажем легендарного танка "Алёша", который в ходе СВО в рамках одного боя уничтожил сразу несколько единиц боевой техники ВСУ.
В ходе общения Путину рассказали, что у одного из бойцов экипажа дедушка участвовал в Курской битве.
"Правда? Дед участвовал? Здорово! Вот это и есть связь поколений, это и есть наш генетический код — защита Отечества. Очень здорово", — отреагировал российский лидер.
Напомним, 1 августа членов экипажа российского танка "Алёша", в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ у Запорожья, представили к госнаградам за мужество и героизм. Весь мир узнал героев после появления в Сети видео того самого боя. Наводчиком танка оказался якут с позывным Алёша. А 23 августа президент РФ Владимир Путин лично наградил экипаж танка "Алёша".
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