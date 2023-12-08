Путин: Подвиги бойцов СВО поражают, ими гордится вся Россия

Подвиги военных, которые участвуют в специальной военной операции (СВО), поражают, Россия гордится ими. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества, которая проходит в пятницу, 8 декабря.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна гордится подвигами бойцов СВО. Видео © LIFE

"Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в СВО, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна", — указал глава российского государства.

Путин добавил, что для него большая честь вручить награду "Золотая Звёзда" Героя РФ ряду военнослужащих.

День Героев Отечества (или просто День Героев) — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря, с 2007 года. Предшественником современного праздника является День Георгиевских кавалеров, который отмечался в Российской империи 9 декабря. В 1769 году в этот день императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи.