Путин: Подвиги бойцов СВО поражают, ими гордится вся Россия
Подвиги военных, которые участвуют в специальной военной операции (СВО), поражают, Россия гордится ими. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества, которая проходит в пятницу, 8 декабря.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна гордится подвигами бойцов СВО. Видео © LIFE
"Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в СВО, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна", — указал глава российского государства.
Путин добавил, что для него большая честь вручить награду "Золотая Звёзда" Героя РФ ряду военнослужащих.
День Героев Отечества (или просто День Героев) — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря, с 2007 года. Предшественником современного праздника является День Георгиевских кавалеров, который отмечался в Российской империи 9 декабря. В 1769 году в этот день императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи.
Ранее в ходе своего выступления Путин назвал определяющие качества для Героев Отечества. По словам президента, это честь, чувство долга и любовь к Родине. Также Путин назвал долгом знать и чтить Героев Отечества.
Kremlin.ru