ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 декабря 2023, 11:04
5123

Путин: Подвиги бойцов СВО поражают, ими гордится вся Россия

Подвиги военных, которые участвуют в специальной военной операции (СВО), поражают, Россия гордится ими. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества, которая проходит в пятницу, 8 декабря.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна гордится подвигами бойцов СВО. Видео © LIFE

"Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в СВО, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна", указал глава российского государства.

Путин добавил, что для него большая честь вручить награду "Золотая Звёзда" Героя РФ ряду военнослужащих.

День Героев Отечества (или просто День Героев) — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря, с 2007 года. Предшественником современного праздника является День Георгиевских кавалеров, который отмечался в Российской империи 9 декабря. В 1769 году в этот день императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи.

Путин: Российские войска в ходе СВО защищают подлинную свободу
Путин: Российские войска в ходе СВО защищают подлинную свободу

Ранее в ходе своего выступления Путин назвал определяющие качества для Героев Отечества. По словам президента, это честь, чувство долга и любовь к Родине. Также Путин назвал долгом знать и чтить Героев Отечества.

BannerImage

Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar