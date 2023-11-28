Путин: Российские войска в ходе СВО защищают подлинную свободу 11833 11833 Kremlin.ru

Российские войска в ходе спецоперации (СВО) на Украине защищают подлинную свободу. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

"В нашей традиции человек не может быть свободным, если не свободны его близкие, дети. Именно такую подлинную свободу защищают наши парни, офицеры, дочери Отечества", — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия сражается за свободу всего мира. Президент подчеркнул, что именно наша страна преграждает путь тем, кто претендует на мировое господство и собственную исключительность.



Авторы Наталья Исакова