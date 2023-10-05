Путин раскрыл, в чём заключается величие России

Сегодня величие России заключается в укреплении её суверенитета, который основан на самодостаточности в технологиях, финансах, экономике, обороне и безопасности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба в Сочи.

"Те люди, которые начали зачем-то бороться с Россией сегодняшней после 1991 года. Я не понимаю, зачем они это делали? Только из-за самоуверенности и глупости. Задаю себе вопрос: "Зачем?" Мы же руки развели: мы вот здесь. Нет, начали пытаться добивать", — отметил он.

По словам президента, это привело Россию к единственному выбору — укреплять суверенитет. Путин добавил, что те, кто начал накладывать на РФ санкции, добились обратного результата.

"Ушли с нашего рынка, думали, что всё рухнет. Но всё укрепилось. И нам нужно сохранить этот тренд, и мы обязательно это сделаем. Мы продолжим укреплять нашу обороноспособность. И мы наращиваем производство", — сказал глава государства.

Путин также отметил, что Россия будет опираться на доверие и поддержку народа. Кроме того, он напомнил, что 335 тысяч человек в стране заключили контракты с Минобороны для участия в спецоперации. В этом заключается доверие к политике государства. Президент заключил, что главная задача — данные тенденции удержать и это будет сделано.