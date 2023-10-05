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5 октября, 15:16

Путин заявил, что экономика РФ преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций

Российская экономика преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций, ситуация устойчива и стабильна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом у нас стабильная и устойчивая ситуация. Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития на новой базе, что чрезвычайно важно", — сказал глава государства в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Президент добавил, что важно сохранить и не упустить этот тренд.

Путин назвал важнейший ориентир для российских компаний и властей

Путин назвал важнейший ориентир для российских компаний и властей

Ранее Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики. Она выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление, указал глава государства.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Никонов
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