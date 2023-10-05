Путин заявил, что экономика РФ преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций

"В целом у нас стабильная и устойчивая ситуация. Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития на новой базе, что чрезвычайно важно", — сказал глава государства в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.