Путин заявил, что экономика РФ преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций
Российская экономика преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций, ситуация устойчива и стабильна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом у нас стабильная и устойчивая ситуация. Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития на новой базе, что чрезвычайно важно", — сказал глава государства в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Президент добавил, что важно сохранить и не упустить этот тренд.
Ранее Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики. Она выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление, указал глава государства.
LIFE / Павел Баранов