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21 сентября, 18:03

Путин назвал важнейший ориентир для российских компаний и властей

Путин назвал переход к "экономике высоких зарплат" важнейшим ориентиром

Переход к "экономике высоких зарплат" должен стать для российских компаний и властей РФ всех уровней важнейшим ориентиром при выработке мер экономической и социальной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде.

"Выступая на Петербургском экономическом форуме, уже говорил о нашей системной задаче, а именно: в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат. Это важнейший ориентир для отечественных компаний и, безусловно, для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики", — подчеркнул глава государства.

Также президент напомнил, что по итогам июля зарплаты в России в реальном выражении выросли на 10,5%. Путин призвал поддержать эту тенденцию.

Путин назвал низкую безработицу индикатором эффективной экономической политики

Путин назвал низкую безработицу индикатором эффективной экономической политики

Ранее глава государства подчеркнул, что динамика зарплат граждан является показателем эффективности властей в регионах. Президент порекомендовал руководителям субъектов РФ ставить этот вопрос во главу угла своей работы".

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ТАСС / Илья Питалев / POOL

Никита Никонов
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