Путин назвал важнейший ориентир для российских компаний и властей

Переход к "экономике высоких зарплат" должен стать для российских компаний и властей РФ всех уровней важнейшим ориентиром при выработке мер экономической и социальной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде.

"Выступая на Петербургском экономическом форуме, уже говорил о нашей системной задаче, а именно: в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат. Это важнейший ориентир для отечественных компаний и, безусловно, для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики", — подчеркнул глава государства.

Также президент напомнил, что по итогам июля зарплаты в России в реальном выражении выросли на 10,5%. Путин призвал поддержать эту тенденцию.