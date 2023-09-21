Путин назвал низкую безработицу индикатором эффективной экономической политики
Рекордно низкая безработица в РФ является индикатором эффективности экономической политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде.
"Наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, её социального измерения", — подчеркнул Путин.
При этом глава государства предупредил, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов. Этот фактор необходимо учитывать, отметил Путин.
Напомним, в конце августа Росстат сообщил, что безработица в РФ снизилась до нового исторического минимума — 3%. Согласно приведённым данным, в июле число безработных упало до 2,3 миллиона граждан.