Путин назвал низкую безработицу индикатором эффективной экономической политики

Рекордно низкая безработица в РФ является индикатором эффективности экономической политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде.

"Наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, её социального измерения", — подчеркнул Путин.

При этом глава государства предупредил, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов. Этот фактор необходимо учитывать, отметил Путин.