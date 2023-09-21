Регион

Уведомления отключены

21 сентября, 17:31

Путин назвал низкую безработицу индикатором эффективной экономической политики

Рекордно низкая безработица в РФ является индикатором эффективности экономической политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде.

"Наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, её социального измерения", — подчеркнул Путин.

При этом глава государства предупредил, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов. Этот фактор необходимо учитывать, отметил Путин.

Москва стала лидером среди мегаполисов G20 по уровню трудоустройства

Москва стала лидером среди мегаполисов G20 по уровню трудоустройства

Напомним, в конце августа Росстат сообщил, что безработица в РФ снизилась до нового исторического минимума — 3%. Согласно приведённым данным, в июле число безработных упало до 2,3 миллиона граждан.

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров