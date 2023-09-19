Москва стала лидером среди мегаполисов G20 по уровню трудоустройства

Москва стала лидером среди мегаполисов стран – членов G20 по уровню трудоустройства в 2022 году. Такие данные озвучил во вторник, 19 сентября, и. о. заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что по методологии Международной организации труда (МОТ) безработица в Москве по итогам прошлого года снизилась до 2,2 процента (после 2,6 процента в 2021-м).

"Благодаря этому российская столица третий год подряд является лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран "Большой двадцатки", — отметил Ефимов.