Москва стала лидером среди мегаполисов G20 по уровню трудоустройства
Заммэра Ефимов: Безработица в Москве по итогам 2022 года снизилась до 2,2%
Москва стала лидером среди мегаполисов стран – членов G20 по уровню трудоустройства в 2022 году. Такие данные озвучил во вторник, 19 сентября, и. о. заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что по методологии Международной организации труда (МОТ) безработица в Москве по итогам прошлого года снизилась до 2,2 процента (после 2,6 процента в 2021-м).
"Благодаря этому российская столица третий год подряд является лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран "Большой двадцатки", — отметил Ефимов.
А ранее Лайф писал, что Москва возглавила престижный рейтинг городов БРИКС по развитию технологий и пространства. Серебро в этом рейтинге досталось Пекину, бронза — Шанхаю, на четвёртую строчку эксперты поместили бразильский город Сан-Паулу, а замкнул "золотую пятёрку" Гуанчжоу.
Агентство "Москва"/ Сергей Киселёв