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19 сентября, 08:21

Москва стала лидером среди мегаполисов G20 по уровню трудоустройства

Заммэра Ефимов: Безработица в Москве по итогам 2022 года снизилась до 2,2%

Москва стала лидером среди мегаполисов стран – членов G20 по уровню трудоустройства в 2022 году. Такие данные озвучил во вторник, 19 сентября, и. о. заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что по методологии Международной организации труда (МОТ) безработица в Москве по итогам прошлого года снизилась до 2,2 процента (после 2,6 процента в 2021-м).

"Благодаря этому российская столица третий год подряд является лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран "Большой двадцатки", — отметил Ефимов.

Безработица в России снизилась до нового исторического минимума

Безработица в России снизилась до нового исторического минимума

А ранее Лайф писал, что Москва возглавила престижный рейтинг городов БРИКС по развитию технологий и пространства. Серебро в этом рейтинге досталось Пекину, бронза — Шанхаю, на четвёртую строчку эксперты поместили бразильский город Сан-Паулу, а замкнул "золотую пятёрку" Гуанчжоу.

Обложка ©

Агентство "Москва"/ Сергей Киселёв

Марина Калегина
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