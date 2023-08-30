Безработица в России снизилась до нового исторического минимума

Уровень безработицы в России в июле текущего года снизился до трёх процентов, вновь обновив исторический минимум. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2023 года составил 3% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в материалах ведомства.

Согласно приведённым данным, в июле число безработных упало до 2,3 миллиона граждан. Из них полтора миллиона проживают в городах, а 0,8 миллиона — в сёлах. Средний возраст нетрудоустроенных россиян составил 35,6 года. При этом уровень занятости в июле составил 61,1%, или 74 миллиона человек.