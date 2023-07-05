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5 июля, 09:40

Голикова сообщила о снижении уровня бедности в 76 регионах России

Голикова: В 2022 году 76 регионам РФ удалось снизить уровень бедности

В 2022 году в России 76 регионов приняли меры по снижению уровня бедности в соответствии с планом. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

По её словам, в 2023 году ожидается дальнейшее снижение уровня бедности. Она перечислила девять регионов РФ, которые в прошлом году не смогли решить эту проблему.

"Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ", — уточнила Голикова.

Уровень бедности в России в первом квартале снизился до 13,5%

Уровень бедности в России в первом квартале снизился до 13,5%

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона россиян. Уровень бедности составил 9,8%.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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