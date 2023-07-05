Голикова сообщила о снижении уровня бедности в 76 регионах России

В 2022 году в России 76 регионов приняли меры по снижению уровня бедности в соответствии с планом. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

По её словам, в 2023 году ожидается дальнейшее снижение уровня бедности. Она перечислила девять регионов РФ, которые в прошлом году не смогли решить эту проблему.

"Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ", — уточнила Голикова.