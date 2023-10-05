Путин назвал условие прекращения существования России
Путин: Россия перестанет существовать при утрате суверенитета
Если Россия лишится суверенитета, то перестанет существовать. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства пояснил, что дело тут не только в военной безопасности.
"Мы почему всё время говорим, что Россия не может существовать не как суверенное государство? Она просто перестанет существовать совсем. И дело не только в вопросах военной и другой безопасности", — сказал лидер РФ в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.
По словам президента, дело и в других составляющих, суверенитет имеет многовекторные измерения.
В Валдайском форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. Темой дискуссии в этом году стала "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".
В ходе дискуссии Путин призвал освободить мир от блокового подхода и колониального наследия. По мнению президента, человечество движется к синергии стран, а не к противостоянию блоков. В то же время нынешняя международная среда, как отметил глава государства, агрессивна и нестабильна. Попытки некоторых стран установить монополию в мире обречены на провал, подчеркнул он.
LIFE / Павел Баранов