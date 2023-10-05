Путин назвал условие прекращения существования России

Если Россия лишится суверенитета, то перестанет существовать. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства пояснил, что дело тут не только в военной безопасности.

"Мы почему всё время говорим, что Россия не может существовать не как суверенное государство? Она просто перестанет существовать совсем. И дело не только в вопросах военной и другой безопасности", — сказал лидер РФ в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

По словам президента, дело и в других составляющих, суверенитет имеет многовекторные измерения.