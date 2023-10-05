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Регион
Опубликовано 5 октября 2023, 17:46
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Путин рассказал, сколько человек за год подписали контракты с Минобороны

Путин заявил, что за год примерно 350 тысяч человек подписали контракты с МО РФ

Примерно 350 тысяч человек подписали за год контракты с Минобороны РФ. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Он добавил, что 335 тысяч человек сами пришли и подписали документы, при этом у более пяти тысяч добровольцев краткосрочные контракты.

"Хотя они все добровольцы, но просто это другая категория — контракты подписывают на более короткий срок. В целом это уже где-то около 350 тысяч человек, а в этом — и проявление доверия людей к политике Российского государства", — отметил президент.

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Медведев: Набор контрактников в ВС РФ идёт несколько лучше, чем ожидалось

Также Путин заявил, что несколько тысяч бойцов "Вагнера" подписали контракты с ВС РФ. Президент обратил внимание на то, что без контрактов нет социальных гарантий со стороны государства.

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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