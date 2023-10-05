Путин рассказал, сколько человек за год подписали контракты с Минобороны

Примерно 350 тысяч человек подписали за год контракты с Минобороны РФ. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Он добавил, что 335 тысяч человек сами пришли и подписали документы, при этом у более пяти тысяч добровольцев краткосрочные контракты.

"Хотя они все добровольцы, но просто это другая категория — контракты подписывают на более короткий срок. В целом это уже где-то около 350 тысяч человек, а в этом — и проявление доверия людей к политике Российского государства", — отметил президент.