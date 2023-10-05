ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября 2023, 14:45
3670

Медведев: Набор контрактников в ВС РФ идёт несколько лучше, чем ожидалось

Набор контрактников в Вооружённые силы России идёт несколько лучше, чем предполагалось. Об этом в четверг, 5 октября, заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими в Ульяновске. По его словам, количество таких военнослужащих каждый день возрастает практически на полторы тысячи человек.

"В целом по стране у нас зачисление военнослужащих по контракту идёт в плановом порядке, я бы даже сказал, несколько лучше, чем предполагалось, поскольку большое количество ваших товарищей высказали намерение и желание служить Родине по контракту", — отметил Медведев.

Политик добавил, что в контрактники записываются люди очень разного возраста — от 25 до 55 лет и выше, но все они имеют очень крепкую мотивацию. По словам Медведева, "это не подделаешь, это невозможно сыграть".

Российским контрактникам просуммируют допвыплаты
Российским контрактникам просуммируют допвыплаты

Ранее в четверг министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за последнее время в России набрано 38 тысяч добровольцев для участия в спецоперации. Он подчеркнул, что эти военнослужащие отличаются высокой мотивацией, у многих есть боевой опыт.

BannerImage

Kremlin.ru

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
  • Ульяновская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar