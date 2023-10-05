Медведев: Набор контрактников в ВС РФ идёт несколько лучше, чем ожидалось

Набор контрактников в Вооружённые силы России идёт несколько лучше, чем предполагалось. Об этом в четверг, 5 октября, заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими в Ульяновске. По его словам, количество таких военнослужащих каждый день возрастает практически на полторы тысячи человек.

"В целом по стране у нас зачисление военнослужащих по контракту идёт в плановом порядке, я бы даже сказал, несколько лучше, чем предполагалось, поскольку большое количество ваших товарищей высказали намерение и желание служить Родине по контракту", — отметил Медведев.

Политик добавил, что в контрактники записываются люди очень разного возраста — от 25 до 55 лет и выше, но все они имеют очень крепкую мотивацию. По словам Медведева, "это не подделаешь, это невозможно сыграть".