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5 октября, 07:51

Шойгу: За месяц для участия в СВО набрано 38 тысяч добровольцев

Только за последний месяц набрано 38 тысяч добровольцев для участия в спецоперации. Такие цифры привёл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что эти военнослужащие отличаются высокой мотивацией, у многих есть боевой опыт.

"За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высоко мотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз", сказал министр по итогам совещания с командующими в штабе Объединённой группировки российских войск.

Шойгу особо отметил работу главы Якутии Айсена Николаева по набору добровольцев: отряд из этого региона уже обрёл боевую славу, а руководитель отряда Александр Колесов получил звание Героя. Также министр поблагодарил главу Бурятии Алексея Цыденова за работу по формированию добровольческих отрядов и отношение к семьям военнослужащих.

Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО

Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО

Ранее на этой неделе в ходе селекторного совещания Сергей Шойгу рассказал, что всего с начала текущего года в Вооружённые силы России отправилось служить свыше 335 тысяч контрактников и добровольцев.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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