За последнее время в России набрано 38 тысяч добровольцев для участия в спецоперации. Такие цифры привёл министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что эти военнослужащие отличаются высокой мотивацией, у многих есть боевой опыт.

"За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высоко мотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз", — сказал министр по итогам совещания с командующими в штабе Объединённой группировки российских войск.

Шойгу особо отметил работу главы Якутии Айсена Николаева по набору добровольцев: отряд из этого региона уже обрёл боевую славу, а руководитель отряда Александр Колесов получил звание Героя. Также министр поблагодарил главу Бурятии Алексея Цыденова за работу по формированию добровольческих отрядов и отношение к семьям военнослужащих.