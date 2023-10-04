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4 октября, 00:49

Российским контрактникам просуммируют допвыплаты

Участвующим в военных конфликтах контрактникам в РФ просуммируют допвыплаты

В России просуммируют дополнительные выплаты для военных, проходящих службу по контракту в формированиях за пределами страны, а также выполняющих задачи в условиях чрезвычайного положения или при вооружённых конфликтах. Соответствующая информация следует из постановления правительства.

Речь идёт о повышающих коэффициентах денежного довольствия, которые согласно новому постановлению будут суммироваться.

"Указанным военнослужащим, которым к денежному довольствию повышающие коэффициенты установлены одновременно по различным основаниям, применяется общий (суммарный) повышающий коэффициент", — сказано в документе.

Из постановления следует, что для выполняющих задачи в высокогорных районах бойцов установлены новые повышающие коэффициенты. Теперь при службе в районе, расположенном на высоте свыше трёх тысяч над уровнем моря, этот коэффициент составит 1,35, от двух до трёх тысяч метров — 1,25, от полутора тысяч до двух — 1,15.

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Ранее стало известно, что Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учёта. Впоследствии эти данные будут переданы в соответствующий государственный информационный ресурс.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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