Рособрнадзор будет собирать необходимые для воинского учёта данные об учащихся

Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учёта. Как следует из постановления , впоследствии эти данные будут переданы в соответствующий государственный информационный ресурс.

Речь идёт о данных учеников школ, колледжей и вузов. Будет собрана информация об обучающихся очно по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, а также ассистентуры-стажировки.

Лайф ранее рассказывал, что в России 1 октября одновременно с началом осенней призывной кампании вступил в силу закон об ужесточении административной ответственности за нарушение требований воинского учёта. Так, в десять раз вырос штраф за неявку без уважительной причины по повестке в военкомат либо иной орган, осуществляющий воинский учёт. Ранее он составлял от пятисот до трёх тысяч рублей, теперь — от 10 до 30 тысяч.