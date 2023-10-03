Регион

Уведомления отключены

3 октября, 20:34

Рособрнадзор будет собирать необходимые для воинского учёта данные об учащихся

Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учёта. Как следует из постановления, впоследствии эти данные будут переданы в соответствующий государственный информационный ресурс.

Речь идёт о данных учеников школ, колледжей и вузов. Будет собрана информация об обучающихся очно по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, а также ассистентуры-стажировки.

Собранные сведения будут переданы в соответствующий государственный информационный ресурс в электронном виде для актуализации документов воинского учёта.

В Минобороны заявили, что отслужившие призывники будут своевременно уволены

В Минобороны заявили, что отслужившие призывники будут своевременно уволены

Лайф ранее рассказывал, что в России 1 октября одновременно с началом осенней призывной кампании вступил в силу закон об ужесточении административной ответственности за нарушение требований воинского учёта. Так, в десять раз вырос штраф за неявку без уважительной причины по повестке в военкомат либо иной орган, осуществляющий воинский учёт. Ранее он составлял от пятисот до трёх тысяч рублей, теперь — от 10 до 30 тысяч.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Оксана Попова
  • Новости
  • Рособрнадзор
  • Образование
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров