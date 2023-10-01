В России 1 октября начался осенний призыв в армию

В России в воскресенье, 1 октября, стартовал осенний призыв в армию. Подробная информация размещена на сайте Минобороны России.

"В пункты дислокации подразделений Вооружённых сил РФ в новых регионах Российской Федерации (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", — приводит ведомство слова заместителя начальника ГОМУ Генштаба контр-адмирала Владимира Цимлянского.

Отмечается, что большинство призывников будут на несколько месяцев направлены в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учётной специальности. После этого они будут распределены в соответствующие войска. Остальные получат назначения сообразно уровню образования, профессиональным навыкам и состоянию здоровья.

Как сообщает ведомство, в 24 муниципальных районах Забайкальского, Камчатского, Хабаровского края, Республики Саха (Якутии) и Чукотского автономного округа призыв проводить не будут. Это объясняется физико-географическими условиями регионов.

По информации Минобороны, продолжится комплектование научных и научно-производственных подразделений. Сейчас действует 17 научных рот, в том числе восемь — военно-инновационного технополиса "Эра". Желающие служить в таких подразделениях могут ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к кандидатам, и подать резюме на сайте военного ведомства.