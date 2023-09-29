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29 сентября, 13:45

В осенний призыв в армию отправятся служить 130 тысяч новобранцев

Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ об осеннем призыве: в рамках этой кампании служить отправятся 130 тысяч новобранцев.

"Осуществить с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 130 тысяч человек", говорится в документе.

При этом в рамках весеннего призыва служить отправились 147 тысяч человек, а прошлой осенью — 120 тысяч человек.

Осенний призыв начнётся 1 октября во всех регионах РФ, впервые — в новых

Осенний призыв начнётся 1 октября во всех регионах РФ, впервые — в новых

Напомним, с 1 октября во всех субъектах РФ, в том числе новых регионах страны, будет проходить осенний призыв на срочную службу в армии. Новобранцев начнут отправлять со сборных пунктов с 16 октября. Срок службы по призыву не меняется — один год. При этом в Минобороны особо подчеркнули, что призывников не будут отправлять служить в новые регионы и тем более в зону спецоперации.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STRINGER

Александра Вишнякова
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