В осенний призыв в армию отправятся служить 130 тысяч новобранцев
Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию
Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ об осеннем призыве: в рамках этой кампании служить отправятся 130 тысяч новобранцев.
"Осуществить с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 130 тысяч человек", — говорится в документе.
При этом в рамках весеннего призыва служить отправились 147 тысяч человек, а прошлой осенью — 120 тысяч человек.
Напомним, с 1 октября во всех субъектах РФ, в том числе новых регионах страны, будет проходить осенний призыв на срочную службу в армии. Новобранцев начнут отправлять со сборных пунктов с 16 октября. Срок службы по призыву не меняется — один год. При этом в Минобороны особо подчеркнули, что призывников не будут отправлять служить в новые регионы и тем более в зону спецоперации.
ТАСС / EPA / STRINGER