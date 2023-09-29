В осенний призыв в армию отправятся служить 130 тысяч новобранцев

"Осуществить с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 130 тысяч человек", — говорится в документе.