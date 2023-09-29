В Минобороны заверили, что призывников не направят в новые регионы или в зону СВО
МО РФ: Призывников не направят в новые регионы РФ или в зону СВО
Призывников не будут отправлять служить в новые регионы и тем более в зону спецоперации. В этом заверил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"В пункты дислокации подразделений Вооружённых сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", — сказал он в ходе брифинга.
Цимлянский уточнил, что треть призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учётных специальностей. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.
Напомним, с 1 октября во всех субъектах РФ, в том числе новых регионах страны, будет проходить осенний призыв на срочную службу в армии. Новобранцев начнут отправлять со сборных пунктов с 16 октября. Срок службы по призыву не меняется — один год. Отслужившие же военные будут своевременно уволены и направлены домой.
ТАСС / Пётр Ковалёв