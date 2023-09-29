В Минобороны заверили, что призывников не направят в новые регионы или в зону СВО

Призывников не будут отправлять служить в новые регионы и тем более в зону спецоперации. В этом заверил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"В пункты дислокации подразделений Вооружённых сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", — сказал он в ходе брифинга.