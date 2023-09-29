В Минобороны заверили, что призывников не направят в новые регионы или в зону СВО

Военнослужащие по призыву не будут направляться для участия в СВО либо в пункты дислокации в новых регионах РФ. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"В пункты дислокации подразделений Вооружённых сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", — сказал он в ходе брифинга по теме начала с первого октября призыва граждан на военную службу.

По словам Цимлянского, треть призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учётных специальностей. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска. Также продолжится формирование научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов и родов войск.