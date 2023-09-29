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Регион
Опубликовано 29 сентября 2023, 06:02
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В Минобороны заверили, что призывников не направят в новые регионы или в зону СВО

МО РФ: Призывников не направят в новые регионы РФ или в зону СВО

Призывников не будут отправлять служить в новые регионы и тем более в зону спецоперации. В этом заверил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"В пункты дислокации подразделений Вооружённых сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", — сказал он в ходе брифинга.

Цимлянский уточнил, что треть призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учётных специальностей. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.

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Напомним, с 1 октября во всех субъектах РФ, в том числе новых регионах страны, будет проходить осенний призыв на срочную службу в армии. Новобранцев начнут отправлять со сборных пунктов с 16 октября. Срок службы по призыву не меняется — один год. Отслужившие же военные будут своевременно уволены и направлены домой.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Иван Косицын
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