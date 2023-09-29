Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым формирование добровольческих подразделений
Накануне вечером в Кремле президент РФ Владимир Путин встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым. Они обсудили вопросы социального характера, в частности, поддержку всех российских бойцов, находящихся в зоне СВО, вне зависимости от их статуса, а также формирование добровольческих подразделений.
"Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с Вами. На последней встрече мы говорили о том, что Вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", — обратился к Трошеву Путин.
Путин в Кремле обсудил с Евкуровым и Трошевым поддержку бойцов СВО. Видео © LIFE
Андрей Трошев с позывным Седой — полковник в отставке, Герой России, прошёл войны в Афганистане и Чечне, участвовал в военной операции России в Сирии. Ранее занимал пост начальника штаба группы "Вагнера", а сейчас он служит в военном ведомстве. Трошев также присутствовал в июне на встрече Владимира Путина с командирами ЧВК в Кремле. Седой пользуется доверием у добровольческих структур.
"По сути, он был назначен для обеспечения связи между добровольческими структурами и Минобороны", — говорят Лайфу силовики, знакомые с ситуацией.
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Кстати, в июне в Минобороны РФ сообщали, что уже более 20 добровольческих формирований, участвующих в спецоперации, подписали контракты с ведомством. Контракты определяют правовой статус и деятельность формирований в зоне СВО, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.
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