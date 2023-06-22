Контракты с Минобороны России подписали более 20 добровольческих формирований

Свыше 20 добровольческих формирований, участвующих в спецоперации, подписали контракты с Минобороны РФ. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Командиры ещё четырёх добровольческих подразделений подписали контракты с представителем Минобороны России. В рамках реализации приказа Министра обороны РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством", — сказано в записи.

Добровольческие формирования продолжают подписывать контракты с Минобороны РФ. Видео © t.me / Минобороны России

Контракты определяют правовой статус и деятельность формирований в зоне СВО, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.