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Опубликовано 22 июня 2023, 03:07

Контракты с Минобороны России подписали более 20 добровольческих формирований

Свыше 20 добровольческих формирований, участвующих в спецоперации, подписали контракты с Минобороны РФ. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Командиры ещё четырёх добровольческих подразделений подписали контракты с представителем Минобороны России. В рамках реализации приказа Министра обороны РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством", — сказано в записи.

Добровольческие формирования продолжают подписывать контракты с Минобороны РФ. Видео © t.me / Минобороны России

Контракты определяют правовой статус и деятельность формирований в зоне СВО, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о заключении добровольцами контрактов с военным ведомством 10 июня. Контракты они должны подписать до 1 июля.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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