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Опубликовано 10 июня 2023, 11:16
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Шойгу подписал приказ о заключении добровольцами контрактов с Минобороны

Добровольческие отряды в зоне спецоперации подпишут контракты с Минобороны РФ до 1 июля, что оформит их правовой статус. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Николай Панков, ссылаясь на приказ главы ведомства Сергея Шойгу.

"Для повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединённой группировки войск министр обороны подписал приказ, которым определён порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций", — пояснил Панков.

При этом сами добровольцы смогут заключить индивидуальные контракты с отрядами, в которых состоят, или напрямую с оборонным ведомством. Нововведение поможет распространить на данных бойцов и членов их семей меры социальной поддержки, продолжил замминистра. По его словам, это повысит боевые возможности и эффективность ВС РФ и добровольческих отрядов в их рядах.

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Ранее в Минобороны отметили рост числа добровольцев, желающих защищать страну. С начала июня на военную службу по контракту принято более 13,5 тысяч россиян — в три раза больше, чем в апреле 2023 года.

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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